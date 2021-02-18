Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı
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Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı

18.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:22

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Işıklandırılan Sambadrome alanından detaylar RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın düzenlendiği Sambadrome, Kovid-19 kurbanlarını anmak için samba okullarının renklerinde aydınlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Işıklandırılan Sambadrome alanından detaylar RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın düzenlendiği Sambadrome, Kovid-19 kurbanlarını anmak için samba okullarının renklerinde aydınlatıldı. Kısa süre önce Kovid-19 aşılama merkezine dönüştürülen alandaki ışıklandırmanın festivalin bu yılki bitiş tarihi 20 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı
Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı
Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı
Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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