Rio de Janeiro'daki Sambadrome Kovid-19 kurbanları için ışıklandırıldı

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Işıklandırılan Sambadrome alanından detaylar RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın düzenlendiği Sambadrome, Kovid-19 kurbanlarını anmak için samba okullarının renklerinde aydınlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Işıklandırılan Sambadrome alanından detaylar RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın düzenlendiği Sambadrome, Kovid-19 kurbanlarını anmak için samba okullarının renklerinde aydınlatıldı. Kısa süre önce Kovid-19 aşılama merkezine dönüştürülen alandaki ışıklandırmanın festivalin bu yılki bitiş tarihi 20 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira