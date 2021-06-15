RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele
Hastane bahçesinde bekleyen vatandaşlar Test için hazırlık yapan sağlık görevlisi Test yaptıran vatandaşlar RIO DE JANEIRO - Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 827 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 488 bin 288'e, 39 bin 846 yeni vakanın tespit...
Hastane bahçesinde bekleyen vatandaşlar
Test için hazırlık yapan sağlık görevlisi
Test yaptıran vatandaşlar
RIO DE JANEIRO - Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 827 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 488 bin 288'e, 39 bin 846 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 452 bin 612'ye çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira