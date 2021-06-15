RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele

Hastane bahçesinde bekleyen vatandaşlar Test için hazırlık yapan sağlık görevlisi Test yaptıran vatandaşlar RIO DE JANEIRO - Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 827 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 488 bin 288'e, 39 bin 846 yeni vakanın tespit...