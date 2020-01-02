Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu
31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, takipçilerinden tam not aldı.
Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Barbadoslu şarkıcı Rihanna, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki şarkıcı, kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın söz konusu paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, takipçilerinden tam not aldı.
SEVGİLİSİ HASSAN JAMEEL İLE İSTANBUL'DA TATİL YAPTI
Öte yandan Rihanna, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta İstanbul'a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı'nın 200 bin TL'lik Sultan Suit'inde kaldığı söylendi.
Haber Videosu: Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu
-
Sosyal medya çökmüş. . . Kaçın canınızı kurtarın ey millet. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
HACI HACI VARMI ACI?VARSA ACI DURMA KAÇ HACI...............Yayından Kaldır
-
Sorduk mu ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Rihanna da resmen kızkurusu ollduuuu..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yaşının hakkını veriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır