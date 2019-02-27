Rihanna'dan Siyah Mayolu Cüretkar Poz!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafıyla mest etti.
KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Rihanna, son yayınladığı fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi.Rihanna'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
YENİ MARKASI İÇİN 189 MİLYON TL HARCAMIŞTI
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaklaşık iki ay önce yeni albüm müjdesi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ama sanırım albüm için biraz daha beklemek zorundayız çünkü 30 yaşındaki yıldız, yeni lüks markası için 189 milyon TL'lik bir yatırım yaptı.
YORUMLAR (12)
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CHPli arkadaşlar akpliler benim nikimle yorum yazıp,sizinle aramızı açmaya çalışıyorlar,lütfen onların yalanlarına itibar etmeyin.Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
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Dünya ya yeni bir düzen geliyor her yer karışıyor yapılan bu tip haber ler le insanlar in aklıyla oyna niyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Alplere haber verin rianna ziyarete gidiyoruzCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Insallah obur tarafta 70 huriden biri bu olurCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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hayranım bu melezeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır