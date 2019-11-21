Rihanna bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

21.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:31

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuldu. Evinin havuzunda çekilen bikinili görüntülerini yaklaşık 77 milyon takipçisinin beğenisine sundu. Barbadoslu şarkıcının fotoğrafları, kısa sürede 4 milyonun üzerinde beğeni aldı.

"KISA SÜRE İÇİNDE GERİ DÖNECEĞİM"

Katıldığı son davette, "Bu sene benim için oldukça yoğun geçti ve şuan hayatımı dengelemek üzerinde çalışıyorum" diyen şarkıcı, "Kısa süre içinde geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.