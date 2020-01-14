Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi
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Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi. Bu pozlarını sosyal medyadan da paylaşan Rihanna'nın fotoğrafları milyonlarca beğeni aldı.

14.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:17
Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Barbadoslu şarkıcı , 'dan yaptığı son paylaşımlarla yine çok konuşulacak gibi gözüküyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki14 Şubat'a özel koleksiyon için poz veren Rihanna koleksiyonla ilgili, "Bu koleksiyon için Adam'dan başka tasarımcı hayal edemedim. Markanın taşıdığı her şeyi temsil ediyor: eğlenceli, şen şakrak ve seksi" notunu paylaştı.

4 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Instagram hesabında 78 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Rihanna'nın paylaşımları 4 milyonun üzerinde beğeni aldı. Dünyaca ünlü yıldız, son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşuluyor.

Suudi milyarder Hassan Jameel'in sevgilisi Rihanna'ya seksi kıyafet konusunda kısıtlayıcı olduğu söyleniyordu.

Ancak bu iddialı pozlardan sonra Rihanna bu dedikodulara da nokta koymuş oldu.


Haber Videosu

: Rihanna, 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi
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