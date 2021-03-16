Rıdvan Kılıç Kimdir?

Eski futbolculardan olan Rıdvan Kılıç'ın adı, ünlü şarkıcı Seda Sayan ile birlikte de duyulmuştu. Son zamanlarda tekrar gündeme gelen Rıdvan Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Seda Sayan'ın ilk eşi olan Rıdvan Kılıç'ın biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Rıdvan Kılıç Kimdir? Kılıç'ın kariyeri ve hayatı hakkında detaylar haberimizde!

Eski futbolculardan olan Rıdvan Kılıç'ın adı, ünlü şarkıcı Seda Sayan ile birlikte de duyulmuştu. Son zamanlarda tekrar gündeme gelen Rıdvan Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu. Seda Sayan'ın ilk eşi olan Rıdvan Kılıç'ın biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Rıdvan Kılıç Kimdir? Kılıç'ın kariyeri ve hayatı hakkında detaylar haberimizde!

RIDVAN KILIÇ KİMDİR?

Rıdvan Kılıç 22 Kasım 1955'de Adana'da dünyaya geldi. Eski Türk futbolcu olan Rıdvan Kılıç, defans pozisyonunda görev almaktaydı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1970-71 sezonunda, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'da başladı; ancak herhangi bir lig maçında forma şansı bulamadı. Ertesi sezon başında, aynı ligdeki Adanaspor'a transfer oldu.

Üç sezon formasını giydiği Adanaspor'da 14 lig maçında görev aldı. 19 Eylül 1971'de, Muhafızgücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında takımdaki tek golünü kaydetti. 1973-74 sezonu sonunda sözleşmesi sona erdi.

Türkiye 2. Futbol Ligi ekiplerinden İskenderunspor'da geçirdiği iki sezonun ardından tekrar 1. Lig'e döndü ve 1976-77 sezonu öncesinde, takım arkadaşı Nurettin Yılmaz ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

Buradaki ilk sezonunda 17'si lig olmak üzere 18 resmî maça çıktı. 27 Kasım 1976'daki Eskişehirspor maçında Galatasaray formasıyla resmî maçlardaki ilk golünü kaydetti.

15 Mayıs 1977'deki 2-0'lık Beşiktaş derbisinde ise takımda oynadığı resmî maçlardaki ikinci ve son golünü attı.

1980-81 sezonu sonuna kadar Galatasaray forması giyen Kılıç, 46'sı lig olmak üzere 56 resmî maçta görev aldı. Takımdaki son sezonunda herhangi bir resmî maçta görev almayan oyuncu, sezon sonunda satış listesine kondu.

Adana Demirspor tarafından transfer edilen Kılıç, 10'u lig olmak üzere 11 resmî maça çıktı. Sezon sonunda Mersin İdman Yurdu ile anlaştı. 1982-83 sezonunda 20'si lig olmak üzere 23 resmî maça çıkarken, takımının kaybettiği Federasyon Kupası finalinde de forma giydi. Mersin İdman Yurdu'nın sezon sonunda küme düşmesinin ardından, o sezon Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselmiş olan Karagümrük'e transfer oldu.

Sezonu son sırada tamamlayan Karagümrük'te 1984-85 sezonunda da görev yaptı. 1985-86 sezonunu Türkiye 2. Futbol Ligi'ndeki Anadolu'da, ertesi sezonu ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki Kocaelispor'da geçiren oyuncu, 1986-87 sezonu sonunda futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Kişisel Hayatı

1987 yılında Seda Sayan ile olan evliliği altı ay kadar sürdü aynı yıl içerisinde sonlandı.

Başarıları