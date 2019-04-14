Reytingleri Alt Üst Eden Çukur İçin Flaş Karar! 7 Bölüm Sonra Final Yapıyor

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur,resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 7 bölüm sonra erken final kararı alındığı bildirildi.

7 BÖLÜM SONRA SEZON FİNALİ

Son bölümleri nefes kesen Çukur dizisinde heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Önce Çeto, ardından Mahsun ve Sena'nın ölümü izleyicilere büyük bir şok yaşatırken, Çukur'un resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla 7 bölüm sonra final kararı alındığı açıklandı.

TAMAMEN FİNAL İDDİALARI İZLEYİCİYİ ÜZDÜ

'Geri sayım başladı' başlıklı paylaşımla izleyicilerine duyuru yapan Çukur dizisi, Pazartesi yayınlanacak 61'inci bölümü de dahil 7 bölüm sonra sezon finali yapacağını duyurdu. Bu karar izleyicileri üzmeyerek aksine sevindirdi. Nedeni ise, Çukur'un bu sezon sezon finali değil de tamamen final yapacağı iddialarıydı.

DENGELER DEĞİŞTİ

Peki Çukur'un heyecan dolu son bölümünde ne olmuştu? Yamaç ve Selim, Sena'yı bulmak için zamanla yarışıyor. Yüzüklü'nün, Sena'yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirir.

İPUÇLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunur. İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü'yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkarır.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesiyor. Hiçbir gücün Sena'yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun'u ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekler.