Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin

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Ekranların reyting rekortmeni dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni bir diziye daha imza attı. Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatacak olan Türk-Özbek ortak yapımı Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim), 14 Şubat'ta izleyiciye merhaba diyecek.

Reytinglerde zirvenin sarsılmaz sahipleri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bir dizi daha geldi. Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim) adlı, uluslararası bir yapıma imza atan Bozdağ'ın yeni projesi, 14 Şubat Pazar günü ilk olarak Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak.

CELALETTİN HARZEMŞAH'I KONU ALIYOR

Türk-Özbek ortak yapımı yeni dizi, önümüzdeki günler içinde hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinden ekranlara gelecek. Dizi, Cengiz Han'ın ordularını bile üst üste mağlup eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını konu alıyor. Özel efektlerin kullanıldığı yapım için oyuncular, binicilik, beden dili, dönem silahları kullanma gibi 6 ay süren geniş bir eğitim aldı.

DİZİ 500 KİŞİLİK EKİPLE HAZIRLANDI

İddialı dizinin yönetmen koltuğunda Kazakistanlı Nurgissa Almurat oturdu. Genel yönetmenliğini ise Metin Günay üstlendi. Bugüne kadar yapılmış en hacimli dizi olarak tarihe geçecek olan yapımın proje tasarımını da Mehmet Bozdağ'a ait. Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya olmak üzere 500 kişilik ekiple hazırlanan dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.