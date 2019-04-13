Reyting Rekortmeni Çukur Dizisinde Herkesi Şaşırtan Fragman!
Çukur dizisinin 61. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Sena'nın öldürülmesinin ardından Yamaç çok zor günler yaşıyor. Sena'yı kaybettiği Gül Pavyon'a giden Yamaç, su dolu akvaryuma giriyor.
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sena'nın ölmeden önce kendisi için sürpriz bir doğum günü hazırladığını Deren'den öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Yamaç, gözyaşlarına hakim olamazken, Salih'in girdiği çatışma sahneleri heyecanı yükseltti.
YAMAÇ AKVARYUMDAN KURTULACAK MI?
"İnsan sevdiği kişi için korkmazsa başka neden korkar ki?" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sena'yı kaybettiği Gül Pavyon'a geri dönen Yamaç'ın aynı acıyı hissettiği görülüyor. Su dolu akvaryuma giren Yamaç'ın çaresiz hali izleyenleri derinden etkilerken, akvaryumun kapaklarının kapanmaya başlamasıyla yaşanan korku dolu anlar gerilimi yükseltiyor ve akıllara "Yamaç'a ne olacak?" sorusunu getiriyor.
YORUMLAR (8)
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cukur dizisi yasaklanmalı halkı şıddete özendırıyor devlet hemen kaldırmalı acılCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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yamaçsız bölümler nasıl gidicek izleyip görcez ya tutarsa hesabı ama tutmaz yamaç ölmez yani:)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ya biz su konuyu anlatamadık bakan abilerimize biz 51 yaşındayız 1999 dan önce sigortalıyız biz 38 yasında emekli olalım demiyoz geçmişe dönük yasanın işlemesine hakgımız olan emekliliyi istiyoruz bu memleket biz emekli olunca batacaksa zaten batmış demektir sayın milyonlarımızı yiyenler lütven verin hakgımızı bağzınızda kalır yok sa her cebinize indire gandi etdiyiniz yetim hakları bu dünyada olmasada ahiretde alacaz yüce allahımın izniyle nok daCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Televizyon tarihinin en zararlı dizisi, Silahlı Terör Örgütü kurmuşlar ÇUKUR''da buna güzellemeler yapılıyor. Gençleri böyle örgütlenmeye teşvik ediyor. Suça güzelleme yapılıyor. Az gelişmiş okur yazarlık oranı dünyanın 168. Ülkesinde de gösteriliyor. CAHİLİZ. Suça meyilli işsizler ordularımız var, Dizilerde şaşa debdebe var. Üzülüyorum. . Çok yazık bu Millete. .Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
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o akvaryumda ne yapıp ne ettilerde senayı kurtaramadılar , yamacı şimdi ordan çıkarırlarsa harbiden iyice aptal olmuş burdan izleyenler bu kadar aptal yerine koyulmaz, sena orda öldüyse yamaçta ölmeli ,Cevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır