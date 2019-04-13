Reyting Rekortmeni Çukur Dizisinde Herkesi Şaşırtan Fragman!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sena'nın ölmeden önce kendisi için sürpriz bir doğum günü hazırladığını Deren'den öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Yamaç, gözyaşlarına hakim olamazken, Salih'in girdiği çatışma sahneleri heyecanı yükseltti.

YAMAÇ AKVARYUMDAN KURTULACAK MI?

"İnsan sevdiği kişi için korkmazsa başka neden korkar ki?" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sena'yı kaybettiği Gül Pavyon'a geri dönen Yamaç'ın aynı acıyı hissettiği görülüyor. Su dolu akvaryuma giren Yamaç'ın çaresiz hali izleyenleri derinden etkilerken, akvaryumun kapaklarının kapanmaya başlamasıyla yaşanan korku dolu anlar gerilimi yükseltiyor ve akıllara "Yamaç'a ne olacak?" sorusunu getiriyor.