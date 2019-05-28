Reyting Rekortmeni Çukur'dan Sezon Finali Öncesi Görkemli Gala Gecesi

Ekranların fenomen dizisi Çukur, "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza attı. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kanserli çocuklara moral ve umut oldu.

SEVİLEN ŞARKILARI HEP BİRLİKTE SESLENDİRDİLER

Dizinin oyuncuları ve konukları sezon finalinin yayınlanacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na geldi. Ebru Akel Sancak'ın sunuculuğunda gerçekleşen gala gecesinde, Çukur'un sevilen şarkıları seslendirildi.

YAMAÇ SAHNEYE ÇIKIP ŞARKI SÖYLEDİ

Çukur'un yıldız oyuncularından Aras Bulut İynemli özel gecede sahneye çıkıp bir şarkı söyledi. Usta oyuncu Kesal ise bir türkü seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Çukur'un yıldız oyuncuları şıklıklarıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı.

İşte kırmızı halıdan ve geceden görüntüler...