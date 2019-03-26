Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu

Reytinglerde fırtına gibi esen Çukur, ekrana gelen 58'inci bölümü ile nefesleri kesti. Son sahnesinde Çeto'nun vurulması ile heyecanı doruklara çıkaran dizi, absürt çatışma sahnesi ise izleyenlere yok artık dedirtti.

ELLİŞER KİŞİLİK GRUP DAKİKALARCA ÇATIŞTI

Her Pazartesi Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin, dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Ancak bir sahnede, yaklaşık ellişer kişilik grubun karşılıklı olarak çatışma sahnesi, bu kadarına da pes dedirtti.

ÇATIŞMADA YARA ALAN OLMUYOR

Dizinin sahnesinde çatışmada herkesin elinde silah var. Ve çatışanlar aralıksız ateş ediyor. Aradan dakikalar geçmesine rağmen yara alan olmuyor.

"BÖYLE SAHNELERE SON VERİLMELİ"

Çoğu izleyenin abartılı bulduğu sahne için, geçmişte Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin filmlerinden alışkın olunduğu, ancak günümüzde böyle abartılı ya da hatalı sahnelere son verilmesi gerektiği eleştirileri yapıldı.