Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu
Show TV'nin izlenme rekoru kıran dizisi Çukur, absürt çatışma sahnesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Reytinglerde fırtına gibi esen Çukur, ekrana gelen 58'inci bölümü ile nefesleri kesti. Son sahnesinde Çeto'nun vurulması ile heyecanı doruklara çıkaran dizi, absürt çatışma sahnesi ise izleyenlere yok artık dedirtti.
ELLİŞER KİŞİLİK GRUP DAKİKALARCA ÇATIŞTI
Her Pazartesi Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin, dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Ancak bir sahnede, yaklaşık ellişer kişilik grubun karşılıklı olarak çatışma sahnesi, bu kadarına da pes dedirtti.
ÇATIŞMADA YARA ALAN OLMUYOR
Dizinin sahnesinde çatışmada herkesin elinde silah var. Ve çatışanlar aralıksız ateş ediyor. Aradan dakikalar geçmesine rağmen yara alan olmuyor.
"BÖYLE SAHNELERE SON VERİLMELİ"
Çoğu izleyenin abartılı bulduğu sahne için, geçmişte Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin filmlerinden alışkın olunduğu, ancak günümüzde böyle abartılı ya da hatalı sahnelere son verilmesi gerektiği eleştirileri yapıldı.
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birde o önlerindeki tenekelerin siper olması şaka gibi yahu kurşun onu 50 kere deler geçer ama kurşun geliyor sekiyor :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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izlemesin millet o zaman...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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izlediğim tek dizi diyebilirim, fakat abartılı sahneler ve sıkıcı hikayelerden dolayı artık izlemeye bilirim bıkkınlık geldi.Cevap Yaz Yayından Kaldır