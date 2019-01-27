Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın kısa sürede 17 milyona yakın kişi tarafından izlenen 'Derdim Olsun' klibiyle, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına göndermede bulunduğu konuşuluyor.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Çok sayıda kişi kar, kış, kurt, düşen uçak, sırtından vurulma konularını içeren klibin altına, "Reynmen, Muhsin Yazıcıoğlu olayını hatırlattı" şeklinde yorumlar yaptı.

KLİPLE-YAZICIOĞLU OLAYI ARASINDAKİ BENZERLİKLER

KAR-KIŞ: Hatırlanacağı üzere Muhsin Yazıcıoğlu karlar üzerine şehit olmuştu.

KURT: Muhsin Yazıcıoğlu Ülkücüdür. Kurt, Ülkücülüğün sembolüdür.

HELİKOPTER: Muhsin Yazıcıoğlu, düşen helikopterde şehit olmuştu.

SUİKAST: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi suikast olarak değerlendiriliyor.

ŞEHİTLER: Reynmen, klipte mezara girdikten sonra topraktan elini çıkartıyor. Burada da şehitlerin ölmediğini anlatmaya çalışıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI: Reynmen'in şarkıda "Beni arıyorlar görenler var mı?" "Dinliyorsun, görmüyorsun" gibi cümleleri var.

ASLEN SİVASLI

Aslen Sivaslı olan Reynmen konuyla ilgili suskunluğunu korurken, yapılan bu jest Muhsin Başkan'a gönül verenleri oldukça mutlu etti.

İşte çok konuşulan şarkının sözler;

Derdim olsunKadehler dolsun

Ben kaybederken Azrail seyre dursun

Dinliyorsun, görmüyorsun

Kurban ederler kimlerle geziyorsun

Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum

Deli sanıyorlar

Beni arıyorlar

Görenler var mı?

Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış

Kağıda yaza yaza

Hasretim beyaza

Kararı vermişim ben ellerimse kanlıymış

Tanrı vurdu saza

Ölmeden mezara

İşte klipteki dikkat çeken o detaylar;