Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in kısa sürede en çok izlenenler arasına giren 'Derdim Olsun' isimli şarkısının klibi için, "Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasına göndermede bulunuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın kısa sürede 17 milyona yakın kişi tarafından izlenen 'Derdim Olsun' klibiyle, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına göndermede bulunduğu konuşuluyor.
ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI
Çok sayıda kişi kar, kış, kurt, düşen uçak, sırtından vurulma konularını içeren klibin altına, "Reynmen, Muhsin Yazıcıoğlu olayını hatırlattı" şeklinde yorumlar yaptı.
KLİPLE-YAZICIOĞLU OLAYI ARASINDAKİ BENZERLİKLER
KAR-KIŞ: Hatırlanacağı üzere Muhsin Yazıcıoğlu karlar üzerine şehit olmuştu.
KURT: Muhsin Yazıcıoğlu Ülkücüdür. Kurt, Ülkücülüğün sembolüdür.
HELİKOPTER: Muhsin Yazıcıoğlu, düşen helikopterde şehit olmuştu.
SUİKAST: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi suikast olarak değerlendiriliyor.
ŞEHİTLER: Reynmen, klipte mezara girdikten sonra topraktan elini çıkartıyor. Burada da şehitlerin ölmediğini anlatmaya çalışıyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI: Reynmen'in şarkıda "Beni arıyorlar görenler var mı?" "Dinliyorsun, görmüyorsun" gibi cümleleri var.
ASLEN SİVASLI
Aslen Sivaslı olan Reynmen konuyla ilgili suskunluğunu korurken, yapılan bu jest Muhsin Başkan'a gönül verenleri oldukça mutlu etti.
İşte çok konuşulan şarkının sözler;
Derdim olsunKadehler dolsun
Ben kaybederken Azrail seyre dursun
Dinliyorsun, görmüyorsun
Kurban ederler kimlerle geziyorsun
Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum
Deli sanıyorlar
Beni arıyorlar
Görenler var mı?
Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
Kağıda yaza yaza
Hasretim beyaza
Kararı vermişim ben ellerimse kanlıymış
Tanrı vurdu saza
Ölmeden mezara
İşte klipteki dikkat çeken o detaylar;
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lan sanki cok buyuk adam MUHSIN, zamaninda katliam yaptigi insanlarin hakki var uzerindeCevap Yaz 1 15 Yayından KaldırİSLAM FAZİLETTİR: kes la sesini biraz saygılı ol adam ol insan ol. sığır.Yayından KaldırVATANSEVER: Coni laflarına dikkat et senin o dilini keserler Muhsin başkan laf atmak senin haddine miYayından KaldırADİL RAMİ: krolarımı öldürdü yogsa sen ne kadar dinsiz imansız kırto var memlekette biliyonmuYayından Kaldır
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MUHSİN ABİ. MEKANIN CENNET OLSUN. İNŞALLAH.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır