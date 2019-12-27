Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kerimcan'ın Reynmen'in fotoğrafına yaptığı yorum ise "Olay" oldu.
Kerimcan Durmaz'ın uçaktaki müstehcen görüntüleri 7'den 70'e herkesin tepkisini çekmiş ünlü isimler de Durmaz'a tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Durmaz'a tepki gösterenlerden biri de ünlü fenomen Reynmen'di. Kerimcan, kendisine tepki gösteren Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafı karşısında sessiz kalamadı.
KERİMCAN DURMAZ'DAN REYNMEN'E YORUM
Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından vücut geliştirme videosu yayınlayan Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğrafını attığı iddia edildi. Kerimcan Durmaz ise gelen fotoğraflara gülerek "Olay" yanıtını verdiği mesajın ekran görüntüleri ifşa oldu.
KÜFÜR EDEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" diyerek tepki gösterdi. Reynmen söz konusu fotoğrafların haber olmasından sonra Twitter'da küfür ederek şunları söyledi: "Aynen a... çocukları Kerimcan'a nude attım aynen olay"
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Ancak gerçeği sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı. Birçok kullanıcı Reynmen'in Kerimcan'a fotoğraf atmadığını, Reynmen'in vücut geliştirme videosundan bir ekran görüntüsünün başka biri tarafından Kerimcan'a atıldığı ortaya çıktı.
Haber Videosu: Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay
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bir şeyma bir bu bıktık ğerçektenCevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır