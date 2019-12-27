Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay
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Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kerimcan'ın Reynmen'in fotoğrafına yaptığı yorum ise "Olay" oldu.

27.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:25

'ın uçaktaki müstehcen görüntüleri 7'den 70'e herkesin tepkisini çekmiş ünlü isimler de Durmaz'a tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Durmaz'a tepki gösterenlerden biri de ünlü fenomen 'di. Kerimcan, kendisine tepki gösteren Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafı karşısında sessiz kalamadı.

KERİMCAN DURMAZ'DAN REYNMEN'E YORUM

Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından vücut geliştirme videosu yayınlayan Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğrafını attığı iddia edildi. Kerimcan Durmaz ise gelen fotoğraflara gülerek "Olay" yanıtını verdiği mesajın ekran görüntüleri ifşa oldu.

KÜFÜR EDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" diyerek tepki gösterdi. Reynmen söz konusu fotoğrafların olmasından sonra Twitter'da küfür ederek şunları söyledi: "Aynen a... çocukları Kerimcan'a nude attım aynen olay"

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Ancak gerçeği sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı. Birçok kullanıcı Reynmen'in Kerimcan'a fotoğraf atmadığını, Reynmen'in vücut geliştirme videosundan bir ekran görüntüsünün başka biri tarafından Kerimcan'a atıldığı ortaya çıktı.


Haber Videosu

: Kerimcan Durmaz'dan Reynmen'in yarı çıplak fotoğrafına yorum: Olay
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