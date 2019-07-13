Reynmen Ela klibiyle izlenme rekor kırdı

Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela'yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

"15 MİLYON İZLENMEZSE INSTAGRAM'I KAPATIRIM"

Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım" demişti. Yeni single için farklı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Reynmen, trend videolar listesinde birinci sıraya yerleşti.

DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

Reynmen daha önce, "Derdim Olsun" şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.