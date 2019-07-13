Reynmen Ela klibiyle izlenme rekor kırdı
Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni klibi Ela ile tıklanma rekoru kırdı. Klip yayınlandıktan 8 saat sonra 10 milyon izlenme rakamına ulaştı.
Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela'yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı.
"15 MİLYON İZLENMEZSE INSTAGRAM'I KAPATIRIM"
Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım" demişti. Yeni single için farklı bir kliple sevenlerinin karşısına çıkan Reynmen, trend videolar listesinde birinci sıraya yerleşti.
DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI
Reynmen daha önce, "Derdim Olsun" şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.
YORUMLAR (1)
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Ben o kadar beğenmedim. Farkı ne özelliği ne? O kadar muhteşem mi? Hiç olmadı;Gotik müzik bile sırası gelince güzel gelir. Evanescense, yi bi dinleyin de bakın. Belki de böyle reklam yapıldığı için, herkes bir kere tıklayıp bakıyor. Tabiki;Sonuna kadar da dinlemiyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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