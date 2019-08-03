Fenomen Reynmen'den "Ünlüler seni kıskanıyor" diyen takipçisine ilginç cevap: Kudurabilirler

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarla müzik dünyasında yükselişe geçen ve birçok ünlü isim tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Reynmen, kendisini kıskanan ünlü isimler için de "Kudurabilirler" dedi.

"SAHİP OLDUKLARIMI KISKANAN ÜNLÜLER KUDURABİLİR"

Fenomen, bir hayranının, "Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…" mesajına "'Allah herkesin kalbine göre versin' dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir" cevabını verdi.

"SENİ DE BİZ ÜNLÜ ETTİK"

Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz. Eğer sizin sayenizde buraya geldiğime inandırırsam kendimi beş yıldır yaptığım işe olan saygımı yitiririm ve tamamen size mal etmiş olurum. Ben sanki hiçbir şey yapmamışım gibi düşündürtürsünüz. Önce Allah'ın sonra benim, sonra ailemin sayesinde buradayım.

Ama belli bir kesim var ki hiç görmedikleri halde benim için dualarını esirgemeyen, beni sahiplenen ve her ne olursa olsun beni abisi, kardeşi, evladı gibi gören insanlara minnettarım.

"'BENİ SİZLER YARATTINIZ' DİYE ZIVALADILAR"

Ama lütfen artık kendini halka mal etmiş ve tanınabilmiş, bunu başarmış insanlara, 'Sizi de biz ünlü ettik' demeyin. Eğlenmenize bakın bu kadar anlam yüklemeyin. Sağ olsun buna da televizyon sebep oldu. Çıktılar zamanında 'Beni sizler yarattınız' diye zırvaladılar. Kendi başarılarını o insanlara mal ettiler."

BUSE VAROL'A GÖNDERME YAPTI

Öte yandan Reynmen, bir açıklamasında "Reynmen'in şarkısı 22 milyon izlendiyse konsere de 22 milyon kişi mi gidecek?" diyen Buse Varol'a da gönderme yaptı. Fenomen, "Ünlülerin sana yaptığı en saçma bulduğum yorum" sorusuna "Ünlü mü bilmiyorum ama 'Nasıl yani şimdi 22 milyon mu gelecek konsere'" cevabını vererek kahkaha attığını gösteren gülme işaretleri koydu.