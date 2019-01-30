Reynmen'ın, Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın Akrabası Olduğu Ortaya Çıktı
'Derdim Olsun' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Reynmen'in, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.
'Derdim Olsun'la YouTube'da rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın, usta komedyen Cem Yılmaz'la akraba olduğu ortaya çıktı.
TEKRAR GÜNDEME GELDİ
Sosyal medyada oldukça tanınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısıyla Youtube'da en kısa zamanda en çok izlenen videoalar arasında yerini aldı. Aleyna Tilki'nin rekorunu elinden alan Reynmen'ın, uzun süredir konuşulan Cem Yılmaz'la olan akrabalığı tekrar gündeme geldi.
ANNEMİN KUZENİ
Reynmen, birkaç ay önce katıldığı Youtube programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Reynmen, "Benim akrabam değil ama annemin kuzeni. Annemin dayısının oğlu" diyerek söylentileri doğruladı.
"BU DURUMLA ANILMAKTAN RAHATSIZIM" DEMİŞTİ
Reynman, açıklama yaptıktan sonra bu durumun fazla gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Reynmen, "Ben bu durumla anılmaktan çok rahatsız oluyorum. 4 yıllık yapmış olduğum tecrübelerimi, takipçilerimi her şeyi bir anda Cem Yılmaz'ın kuzenine bağlayabilirler" diyerek bu konuyla ilgili son noktayı koydu.
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benim tuvaletim geldi çıkabilirmiyim hocaaaamCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ACAYİP ENTERESAN BİR TİP.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dinledim parça abartılmış böyle kayde değer bir parça yok ortadaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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zaten bu dunyada ya dayıı lazım yada dayıı ogluu yoksa hayat fakırlerın ıstedgıı gbıı gderrCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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DÜNYANIN EN KÖTÜ, YETENEKSİZ VE EĞİTİMSİZ BİR SESİN, ABARTILI HABERLERİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. YAPTIKLARI MÜZİK, ARABESK, THM, POP, FANTAZİ, RNB TARZINDA, ORTAYA KARIŞIK, BUNALIMLI GENÇ PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMUNDAN BAŞKA BİR ANLAM İFADE ETMİYOR.Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır