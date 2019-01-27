Reynman, Aleyna Tilki'nin 'İlk Gün İzlenme Rekoru' nu Elinden Aldı
Çektiği vine videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısıyla Aleyna Tilki'nin 'İlk gün izlenme rakamı' rekorunu elinden aldı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, dün yayınladığı hip hop tarzındaki 'Derdim Olsun' klibiyle saatler içinde izlenme rekoru kırdı.
YENİ BİR REKORUN ALTINA İMZASINI ATTI
'Derdim Olsun' ismini verdiği şarkısına klip çekip YouTube kanalına yükleyen Reynmen, yeni bir rekorun altına imzasını attı. Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti.
TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine böyle teşekkür etti.
YORUMLAR (14)
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UMARIM ALEYNA ÜZÜNTÜSÜNDEN İHTİHARA KALKIŞMAZ!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Reynmen çukurda oynasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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REYNMAN NEDİR LA ? REYNMENCevap Yaz 4 Yayından KaldırTDK: Üç sessiz yan yana gelmiş senin takıldığına bak1 Yayından Kaldır
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Ama allahı var güz?l olmuşCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır