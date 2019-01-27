Reynman, Aleyna Tilki'nin 'İlk Gün İzlenme Rekoru' nu Elinden Aldı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, dün yayınladığı hip hop tarzındaki 'Derdim Olsun' klibiyle saatler içinde izlenme rekoru kırdı.

YENİ BİR REKORUN ALTINA İMZASINI ATTI

'Derdim Olsun' ismini verdiği şarkısına klip çekip YouTube kanalına yükleyen Reynmen, yeni bir rekorun altına imzasını attı. Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti.

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine böyle teşekkür etti.