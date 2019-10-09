Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler

09.10.2019 17:27

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna Barış Pınar Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. Ayrıca karadan OBÜS atışlarıyla da vuruluyor.

REUTERS: YPG'NİN MÜHİMMAT DEPOLARI VE MEVZİLERİ VURULUYOR

Reuters'a konuşan bir Türk askeri yetkilisi, Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarının ağır silahlar ve havan toplarıyla destekleneceğini söyledi. Reuters aynı zamanda yetkiliye dayandırdığı haberinde YPG'nin askeri üslerinin ve mühimmat depolarının havan toplarıyla vurulduğunu aktardı.

YPG, ABD'YE ÇAĞRI YAPTI

YPG, ABD ve koalisyon güçlerinden Türkiye'nin saldırılarını durdurmak için Suriye'nin kuzeydoğusunda 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesini istediğini belirtti.