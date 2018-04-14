Ressamın Kurgu İçin Afrin'den İstediği Fotoğraf Gerçek Oldu

Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polis memuru ressam İsmail Utku'nun Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli kuzeninden kurgu amaçlı rica ettiği fotoğraf karesi, fotoğrafı çekilen askerlerin gazi olmasıyla gerçek oldu.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak görev yapan ressam İsmail Utku, kişisel sergisini Bodrum'da açtı. Kültürel değerleri, doğayı, gündelik yaşamı başarıyla tuvaline aktararak ilgi gören resim sergilerine imza atan Utku, bu defa sergisini şehit ve gazi yakınları yararına açtı. Serginin en anlamlı tablosu ise şehit ve gazileri anlatan çalışma oldu. Bu anlamlı sergi öncesi tabloyu yapabilmek için Afrin bölgesinde görevli kuzeninden yardım isteyen İsmail Utku, kuzeninden yaralı bir askeri kucağında taşırken poz vermesini istedi. Çekilen bu karenin ardından fotoğrafı çekilen askerler kısa bir süre sonra çatışmaya girdi ve gazi oldu.

Ressam polis İsmail Utku, tablonun hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Bu sergimizin sembolü olarak düşündüğümüz, şehitlerimizi, gazilerimizi, bu vatan uğruna çarpışan askerlerimizi, polislerimizi simgeleyen bir resim. ve bu resim, ayrıca bir hikayesi var; bir fotoğraf yoktu bu konuyla ilgili, kuzenimi aradım Afrin'de çatışmada olan o vakitlerde. Fotoğrafı çekildikten saatler sonra çatışmaya girmişler, arkadaşlarından 8'ini şehit verip 13 tane de yaralı gazimiz olmuş. İki gazimiz de bu resimdeki arkadaşlarımız. Gerçekte hani sağlamken, çatışmadan önce vermiş oldukları pozdu ve saatler sonrası bu kare gerçek oldu."

Her fırça darbesi anlam yüklü olan tablo, sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. 41 resmin yer aldığı sergide bulunan yağlı boya tabloların satışından elde edilen gelir şehit ve gazi yakınlarına bağışlanacak.

Tedavisi devam eden gazilerin birliklerine katılmak için gün saydıkları öğrenildi. - MUĞLA