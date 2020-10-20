Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında? Remziye Tosun kariyeri nedir?

Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında? Remziye Tosun kariyeri nedir? Remziye Tosun evli mi?

39 yaşındaki siyasetçi Remziye Tosun Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında? Remziye Tosun kariyeri nedir? Remziye Tosun evli mi?

REMZİYE TOSUN KİMDİR?

Remziye Tosun 1981 Diyarbakır doğumlu, Türk siyasetçi ve TBMM 27. dönem HDP Diyarbakır milletvekilidir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Mart 2020'de Remziye Tosun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlemekten soruşturma açtı.

2015 yılında hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davanın 11 Eylül 2020 tarihinde açıklanan kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

REMZİYE TOSUN EVLİ Mİ?

İlköğretim mezunudur. 2018 yılındaki seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilmektedir. Evli ve dört çocuk annesidir.