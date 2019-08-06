Rektör Uysal'a akademik ve idari personelden ziyaret

06.08.2019 09:17

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, Jeoloji Mühendisliği, Fizik Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Gediz Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personelleri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, Jeoloji Mühendisliği, Fizik Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Gediz Meslek Yüksekokulunun akademisyen ve idari personelleri ile Üniversitenin Analitik Düşünce Topluluğu, Rektör Uysal'a yeni görevinin "hayırlı olmasını" dilediler.

Rektör Kazım Uysal, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademik ve idari personeller ile öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA