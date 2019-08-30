Rejimden kaçıp sınıra dayanan Suriyeliler için bölgeye asker ve polis birlikleri sevk edildi

30.08.2019 18:28

Rusya savaş uçakları ve ESAD güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayanınca da bölgeye asker ve polis birlikleri kaydırıldı.

Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bölgelerde cuma namazı çıkışı çok sayıda kişi, rejimin saldırılarını protesto etmek için Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplandı. Araçlarının kornalarına basarak, rejim aleyhine sloganlar atan kalabalık, İdlib'deki insanlık dışı saldırıların durdurulması için dünyanın harekete geçmesi çağrısı yaptı.

SINIRA TAKVİYE KUVVETİ GÖNDERİLDİ

Bu sırada kalabalıktan bazı sivillerin, Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.