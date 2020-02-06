: Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

06.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:25

İdlib'de rejim güçlerinin Aralık ayından bu yana sürdürdüğü "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında, Türkiye'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu gözlem noktalarının bulunduğu Serakib kentini kuşattı.

SERAKİB'İN ÖNEMİ

Serakib, Şam için kritik önemdeki M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktada yer alıyor. M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol olarak biliniyor.

TSK TEDBİR ALDI

Suriye ordusu yaklaşık bir haftadır Serakib'e doğru gerçekleştirdiği ilerlemeyi sürdürüyor. Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktalarını güçlendirdi. Öte yandan ilçenin etrafında 3 tane daha askeri gözlem noktası oluşturdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçleri tarafından TSK'ya düzenlenen hain saldırılarda, 7'si asker 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımız şehit olmuştu. Olayın ardından Rusya ile düzenlenmesi planlanan ortak askeri devriye iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, saldırılara karşılık verildiği ve 30-35 civarında rejim askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Rusya ile ikili ilişkilerin gözden geçirileceği tartışmaları üzerine konuşan Erdoğan, "Rusya ile stratejik ortaklığımız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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