2 Erkek Öğrenciyi Evine Götürerek Cinsel İstismarda Bulunan Rehber Öğretmen Tutuklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE ANLATINCA ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde Ö.A'nın evine giden polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A'nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA