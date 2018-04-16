Referandum Kavgasında 2 Ölüme Müebbet Hapis Talebi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan 2017 günü yapılan anayasa değişikliği referandumu sırasında sandık başında başlayan ve Abdurrezzak Yıldız ile Şeyhmus Yıldız'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili, tutuklu sanık Mehmet Yıldız hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan referandumu sırasında seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada korucu Abdurrezzak ve oğlu Şeyhmus Yıldız hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden Şeyhmus Yıldız'ı otomobili ile hastaneye götürmek isteyen İdris Yıldız da köy içinden geçtiği sırada kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu ağır yaralandı. Köyde yaralanan İdris Yıldız da kaldırıldığı Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kavga sırasında silah kullandığı görgü tanıklarınca da tespit edilen eski korucu Mehmet Yıldız, ölenlerin yakınları tarafından darp edildi. Daha sonra gözaltına alınan Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 kişinin ölümüne ilişkin tutuklu şüpheli Mehmet Yıldız hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

'MUHTARIN SEÇMENE MÜDAHALESİ İLE OLAY ÇIKTI'

İddianemede, 16 Nisan referandum oylamasında Yabanardı Mahalle Muhtarı Hıdır Yıldız'ın bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle başlayan tartışmanın dışarı taşması sonucu oy verme alanı olan Yabanardı İlkokulu'nda olayların çıktığı belirtildi. Olaylar sırasında Yabanardı İlkokulu'na gelen Muhtar Hıdır Yıldız'ın oğlu Mehmet Yıldız'ın, amcası Abdurrezzak ve oğlu Şeyhmus Yıldız'ı ateş ederek öldürdüğünü belirten savcı, şüphelinin kıyafetleri üzerinde atış artıklarının tespit edildiğini kaydetti. Şüphelinin ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtilen iddianamede, öldürülen Abdurrezzak Yıldız'ın kızı H.Y.'nin ifadesi de yer aldı. H.Y. ifadesinde, babasını Mehmet Yıldız'ın vurduğunu gördüğünü söyledi. Muhtar Hıdır Yıldız'ın oy kullanmakta olan bir seçmene haksız müdahale etmesi sonrası çıkan olaylarda, Mehmet Yıldız'ın ateş ederek 2 kişiyi öldürüldüğünü belirten savcı, şüphelinin cezalandırılmasını istedi.

'KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan Mehmet Yıldız suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Ölenler ve yakınları seçimden bir gün önce PKK, HDP lehine gösteri düzenleyip, bayraklarını astı. Bu kişiler bizi öldüreceklerini, 40 kişiyi öldüreceklerini söylemişler. Bunlar benim kulağıma geldi. Köy muhtarı olan babam bu durumu karakola ve savcılığa şikayet etti. Karakol, bir kişiyi yakaladı ama mahkemeden serbest kaldı. Oy kullanmaya gittiğimde çevrede ölenler ve yakınları uygunsuz bir şekilde oturuyorlardı. Eve döndüğümde büyük bir ses duydum. Okula geldiğimde, büyük bir taş ile kafama vurdular. Abdurrezzak elindeki tabanca ile bana sıkmaya çalıştı. Bir tane sıktı, ayağıma geldi. O sırada 5-6 yerimden bıçak darbesi aldım. Taşlı, sopalı, bıçaklı lince uğradım, akrabalarımın evine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ben kimseye ateş etmedim. Jandarma dikkatli davransaydı bu olay olmazdı. Ölen kişi öz amcamdır. Ben korucuydum ama olay sırasına görevden alınmıştım" dedi.

Soruşturma sırasında ifadesi alınan CHP'nin sandık müşahidi Salih Yıldız ise, Köy Muhtarı Hıdır Yıldız'ın oy vermeye gelen akrabaları H.Y. isimli kadının zarfına bakmak istediğini belirterek, "Ben bunun üzerine yaptığının ayıp olduğunu söyledim. Sandık başkanı da müdahale etti. Hıdır Yıldız ile aramızda çıkan kargaşada burnuma yumruk attı. Bu sırada dışarıda silah sesleri geldi. Silah sesleri kesilince dışarıya baktığımda babam Abdurrezzak'ın yaralı halde yattığını gördüm"dedi.

'DEVLET İÇİN VURDUM'

Soruşturma dosyasında jandarma ekipleri tarafından tutulan bir tutanak da yer aldı. Jandarmanın olaydan sonra gözaltı işlemi yaptığı şüpheli eski köy korucusu Mehmet Yıldız ile ilgili tuttuğu tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Mehmet Yıldız'ın yerde yatar şekilde durduğu görüldü, Şüpheliye neden maktuller Abdurrezzak Yıldız ile Şeyhmus Yıldız'ı vurduğu sorulduğunda 'Komutanım ben devlet için vurdum. Hapis yatacağımı biliyorum' şeklinde beyanında bulundu. (Yaralanmasına rağmen kendinde olan bir insan gibi konuşabiliyordu). Şüpheli Mehmet Yıldız'a kim tarafından darp edilerek bıçaklandığı sorulduğunda; 'Kim olduğunu bilmiyorum. Arbede sırasında ben silahla ateş ettikten sonra Osman Kılıç elimden silahı aldı. Silah ne olduğu bilmiyorum' şeklinde beyanda bulunduğu. Tutanak tarafımızca tanzim edilerek doğruluğu taraflarca okunduktan sonra müştereken imza altına alındı."

Mehmet Yıldız, duruşmadaki ifadesinde ise, jandarma ile yaptığı mülakat tutanağındaki sözlerini kabul etmeyerek, "Ben böyle bir şey demedim. Kendinde değildim, yaralıydım, bu tutanağı kabul etmiyorum. Köy korucusuyum olay sırasında görevden alınmıştım"dedi.

'MUHTAR OY KULLANMAYI ENGELLEDİ'

Tanık olarak ifadesi alınan Sandık Başkanı H.Y., oy verme işlemi sıradasında tanımadığı bir kadının geldiğini, zarfını sandığa atacağı sırada Muhtar Hıdır Yıldız'ın kadının kolunu tutarak kendisine doğru çektiğini söyledi. Kadının buna tepki göstermesi üzerine kendisinin yerinden kalkarak muhtara mudahale ettiğini belirten H.Y., "Kargaşa bundan sonra başladı. Okul dışında 5-6 korucu vardı. Ben korucuları yardıma çağırdım. Ancak hiçbiri yanıma gelmedi" dedi.

ÖLEN KÖY KORUCUSUNUN SİLAHI KAYIP

Olaydan sonra yaralı Şehmus Yıldız'ı hastaneye götürdüğü sırada aracının taranması sırasında yaşamını yitiren İdris Yıldız'a ilişkin soruşturmanın bu dosyadan ayrılmasına karar verildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden korucu Abdurrezzak Yıldız'a zimmetli kalaşnikof marka silahın Çermik Gürüz Jandarma Komutanlığına kayıtlı olduğunu, silahın olaylar sırasında kaybolduğu ve yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığını da tutanak altına alındı.

MUHTAR HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca seçmene müdahale ederek, olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen Muhtar Hıdır Yıldız hakkında yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık, 'kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan açılan soruşturmada, kamu davasını açılmasını gerektirecek şüphede delil bulunmadığını belirtti.

- Diyarbakır