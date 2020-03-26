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Devlet Hastanesi, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı

Denizli'de hastanede reçete yazılarak, 5 günlük iş göremezlik raporu verilerek evine gönderilen şahıs hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra korona virüs şüphelisi olarak peşine düşen polis ve özel sağlık ekipleri tarafından yakalandı.

26.03.2020 00:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:36
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı

Denizli'de hastanede reçete yazılarak, 5 günlük iş göremezlik raporu verilerek evine gönderilen şahıs hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra korona virüs şüphelisi olarak peşine düşen polis ve özel sağlık ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesi'ne gelen M.E. isimli şahıs korona virüs şüphelisi olarak muayene edildi. Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi. Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.'yi polis ekipleri yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde korona virüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu. Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek şahısı ambulansla ve ve Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

M.E.'nin hastanedeki işlemleri devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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