Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte yetkililer evde kalın mesajına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

29.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:28
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte yetkililer evde kalın mesajına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Sevimli üçüzler, "biz evde kalıyoruz sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kal" mesajına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen mesajda sevimli üçüzler "Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz sen de evde kal, sakın hasta olma" diye seslendi.

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

Kaynak: İHA

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Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

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