Recep İvedik 6 ile rekora koşan Şahan Gökbakar, yeni filminin konusunu açıkladı

11.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22

Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6 açılışı bir milyon 6 bin 437 kişiyle yaptı. Serinin diğer yapımları ile karşılaştırıldığında, Recep İvedik 6 sadece Recep İvedik 1'in ilk üç gündeki seyirci sayısını aşabildi. Buna rağmen, Recep İvedik 2019'un en iyi açılışını yapan film unvanını elde etti. Ekin Olcayto'nun sorularını yanıtlayan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin de konusunun ne olacağını söyledi.

"RECEP'İ AFRİKA'DA HAYAL EDİN, HER ŞEYİ YAŞIYOR"

Recep İvedik 6'nın konusunu anlatan Gökbakar, "Serinin altıncı filmi. Recep, bu zamana kadar serüvenden serüvene koştu. Bu hikayede de Konya diye yola çıkıp, Konya'da bir kuru fasulye festivaline davet ediliyor çok heyecanlanıyor. Kankası kahveci Nurullah'la birlikte bir tur şirketi ayarlayıp Konya'ya biletler alıyorlar. Fakat çeşitli aksaklıklar oluyor telefonda. Meğerse Kenya'ya bilet almışlar bunlara. Bunlar uçakta fark ediyorlar Kenya'ya gittiklerini. Kenya'ya gidip geri dönüş uçağına kadar bir serüven yaşamaya başlıyorlar. Recep'i Afrika'da hayal edin, aklınıza gelebilecek her şeyi yaşıyor." şeklinde konuştu.

"BU FİLM TUTMAZSA YİNE REKORTMEN BENİM"

Önceden çıkardığı her film ile rekor kıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için herhengi bir rekor kaygısının olmadığını belirterek "Her yeni seri çıktığında eskisi kadar tutmaz mı gibi bir düşünce aklıma gelmiyor. Çünkü tutmazsa da rekortmen hala ben olduğum için orada bir sorun yaşamıyorum. Orada bir şansım var. Yani rekor kırarsa yine ben kırmış oluyor. Kırmazsa rekortmen yine ben oluyorum, sorun yok." dedi.

RECEP İVEDİK 7 UZAK DOĞU'DA GEÇECEK

Recep İvedik 7'yi de çekeceğini söyleyen Gökbakar, sözlerine şöyle devam etti: "Benim olaya bakış açım, özellikle dördüncü filmden sonra şu hal aldı: Biz şimdi Recep'i daha eğlenceli nereye yollayabiliriz, hangi ortamın içine sokabiliriz. Daha komiğini çıkartabileceğimiz… Filmlerdeki genel matematiğimiz şu. Recep'i ait olmadığı bir dünyanın içine koyuyoruz ve Recep o dünyayı fethediyor. Bizim olayımız bu. O yüzden benim için her filmi düşünürken yeni olan, beni zorlayan, fazlaca uğraşmaya iten şey bu: Daha yeni nereye koyabiliriz Recep'i. Birkaç şey de buldum. Daha sonraki seriler için. Devam eder inşallah. Bir iki tane fikrim vardı. Onun içinden Afrika'yı seçmiştim. Şimdiki planım Uzak Doğu'ya yollamak Recep'i."