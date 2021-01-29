Real Zaragoza - Ponferradina maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İspanya'nın dünyanın takip ettiği La Liga 2'de bugünkü karşılaşması Real Zaragoza - Ponferradina arasında gerçekleşecek. Merakla izlenen Real Zaragoza - Ponferradina maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? takipçileri arasında sıkça sorulan sorulardan biridir.

Spor dünyasında en çok takip edilen La Liga 2, bugün Real Zaragoza - Ponferradina maçı takımlarını konuk edecek. Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda…

REAL ZARAGOZA - PONFERRADİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zaragoza'da, İspanya La Liga 2 Maçı,La Romareda Stadyumu'nda Real Zaragoza - Ponferradina maçı gerçekleşecek. Tüm dünyada izlenecek karşılaşma Türkiye'de, Bilyoner TV, La Liga 123 Youtube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca web üzerinden izlenme şansı vardır.

REAL ZARAGOZA - PONFERRADİNA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Takipçilerini ekran karşısına kitleyecek olan İspanya La Liga 2, Real Zaragoza - Ponferradina maçı, 29 Ocak 2021'de Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.