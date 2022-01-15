RAYLARA DÜŞEN EREN'İN AYAĞININ ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ - Haberler
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RAYLARA DÜŞEN EREN'İN AYAĞININ ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da futbolcu Eren Bulut (15) dengesini kaybederek raylara düştü.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da futbolcu Eren Bulut (15) dengesini kaybederek raylara düştü. Ayağı raylara sıkışan çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi. Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı

RAYLARA DÜŞEN EREN'İN AYAĞININ ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ

RAYLARA DÜŞEN EREN'İN AYAĞININ ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ

RAYLARA DÜŞEN EREN'İN AYAĞININ ÜZERİNDEN TREN GEÇTİ

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AMASYA'da futbolcu Eren Bulut (15) dengesini kaybederek raylara düştü.

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