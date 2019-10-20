Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor

20.10.2019 14:29

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim'de ABD ile yapılan 13 maddelik mutabakat gereği 5 gün ara verildi. Yapılan anlaşma gereği teröristler, 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çekilecek. Bölgede bulunan TSK ve ÖSO mensupları ise hiçbir müdahalede bulunmadan teröristlerin çekilmesini bekleyecek.

İHA VE SİHA'LARLA İZLENİYORLAR

Teröristlerin hareketleri ise bölgede uçuş yapan İHA ve SİHA'lar tarafından gözleniyor. Terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Rasulayn'da 300 civarında tünelin bulunduğu bölgede şu ana kadar tespit edilen 70 civarındaki tüneli imha eden TSK ve SMO kuvvetleri ise mayın taraması ve tuzaklamalara karşı arama faaliyetlerini sürdürüyor.

RASULAYN'DA PKK'YA AİT BÜYÜK BİR CEPHANELİK BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı ise Rasulayn'da devam eden arama-tarama sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın gizlendiği bir cephanelik bulduğunu duyurdu.

VATANDAŞLAR HAREKATA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Rasulayn'a sınır komşusu olan Ceylanpınar'da hayat normale dönerken, sınırdan çok sayıda ambulans ve askeri birliklerinin geçiş yaptıkları gözlemlendi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettirdiği Fırat'ın doğusunda binlerce asker bölgeyi terörden temizlemek için teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlarda harekata destek vermeyi sürdürüyor.

ERDOĞAN'DAN GÖZDAĞI: OLURSA OLUR, OLMAZSA BAŞLARINI EZERİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri'de yaptığı konuşmada, ABD ile yapılan mutabakatla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, "Olursa olur. Olmazsa, 120 saatin bittiği dakika harekatımız kaldığın yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde terör örgütü YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.