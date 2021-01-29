Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu
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Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

29.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:06

Rasim Ozan Kütahyalı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kütahyalı, yaptığı paylaşımdan dolayı pişman olduğunu söylerken, "Sosyal medya kötülük dolu" dedi.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada eleştiri konusu olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOCUKLUK KUTUSUNU BULAN ADAM GİBİ DUYGULANDIM"

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "19 sene önceki 32. Gün videosu ortaya çıkınca Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım. Orhan Pamuk'u çok severim çünkü. O hislerle Ocak 2020'de çekildiğimiz o özel fotoğrafı da paylaştım. Fakat şu an bin pişmanım. Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude bu" ifadesini kullandı.

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM YARATMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı, yazar Orhan Pamuk ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmış ve tepkilere neden olmuştu. Kütahyalı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Açıkçası ben de militarist rejim sebebiyle TV'de yayınlanamayan bölüm bu YouTube yayınında ortaya çıkar mı diye umut ettim ama sanırım Rahmetli Birand, TV'de yayınlanan bölümleri arşive kaydediyordu. Pamuk da eyyam bir cevap vermişti. 18 sene sonra biz bunu konuştuk Pamuk'la."

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu
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Haber Yorumları (4)
SEYFİ UZUN: Çok adam gördüm yüzünde sakal yok.Çok sakallı gördüm ama yüzü yok.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADİL OL: ya olduğun gibi yada. . . . . . . .
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A: rasimi türkiyede seven bi tane insan var mı acaba ? Nagehan demeyin, insan var mı diye soruyorum
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