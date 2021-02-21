Rap'çi Xatar'ın hikayesini anlatacak
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Rap'çi Xatar'ın hikayesini anlatacak

21.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:09
Rap'çi Xatar'ın hikayesini anlatacak

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın yeni film projesinin detayları ortaya çıktı.

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın yeni film projesinin detayları ortaya çıktı. "Rheingold" adlı film için kolları sıvayan Akın, filmde Xatar adıyla tanınan, 2009'da darphane aracından 1.7 milyon euro değerinde altını 3 arkadaşıyla gaspetmesinin ardından ülke dışına kaçan ve yakalanarak Alman hükümetine teslim edilen Alman rap'çi Giwar Hajabi'nin hayatını anlatacak. 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak 3 yıl cezaevinde yatıp çıkan rap'çi Xatar, Instagram hesabından filmin duyurusunu yaptı: "Altın Küre ödüllü ünlü yönetmen Fatih Akın ile birlikte hayatımı çekiyoruz. Fatih Akın'a hayranım. Onunla çalışmaktan onur duyuyorum. Çekimler yazın, geniş bir oyuncu ekibiyle gerçekleşecek."

Xatar, Instagram hesabından filmin duyurusunu yaptı ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

700 BİN EURO'LUK FİLM DESTEĞİ

Hamburg Schleswig-Holstein adlı film komisyonundan 700 bin euro destek de alan Fatih Akın, çekimlerinin ardından hız kesmeden diğer projelerine start verecek. Yönetmen, "Marlene Dietrich"in hayatını sinemaya uyarlayacak. Filmde Diane Kruger başrolde olacak. Ayrıca Akın, Stephen King'in romanı "Tepki"nin (Firestarter) de filmini çekecek.

Kaynak: Hürriyet

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