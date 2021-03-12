Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 35. bölüm full izle! Show Ramo son bölüm tek parça izle!
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Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 35. bölüm full izle! Show Ramo son bölüm tek parça izle!

12.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:00
Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 35. bölüm full izle! Show Ramo son bölüm tek parça izle!

Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 35. bölüm full izle! Show Ramo son bölüm tek parça izle! Detaylar haberimizde.

Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 35. bölüm full izle! Show Ramo son bölüm tek parça izle! Detaylar haberimizde.

RAMO 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her Cuma SHOW ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi koronavirüs sebebiyle 1 hafta ara verdi. 19 Mart tarihinde yeni bölümü ile ekranlarda.

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