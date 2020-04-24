Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Ramazan ayının koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulunan Sağlık Bakanlığı, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren 9 maddelik bir uyarı listesi yayınladı.

Çin'in Vhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de son 24 saatte 115 kişinin hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayısının 101 bin 790'a, can kaybının 2 bin 491'e ulaştığı açıklandı. Bugünden itibaren Türkiye'de 30 günlük Ramazan süreci başladı ve birçok konuya dikkat etmemiz gerekiyor.

BAKANLIK'TAN UYARI GELDİ

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İşte Bakanlık'ın 9 maddelik uyarı listesi;

1- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen koronavirüs hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

2- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

3- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

4- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

5- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

6- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

7- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

8- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.

9- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.