Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? Ramazan bayramının kökeni nedir? Ramazan bayramı hakkında her şey!
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Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? Ramazan bayramının kökeni nedir? Ramazan bayramı hakkında her şey!

Ramazan bayramı binlerce yıllık bir dini gelenek ve kültürümüz. Mübarek Ramazan ayının nihayete ermesi ile birlikte idrak ettiğim Ramazan bayramı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? Ramazan bayramının kökeni nedir? Ramazan bayramı hakkında her şey!

Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? Ramazan bayramının kökeni nedir? Ramazan bayramı hakkında her şey!
21.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:34

Ramazan bayramımız kutlu, mutlu ve bereketli olsun. Mübarek Ramazan ayının nihayete ermesi ile birlikte kavuştuğumuz bayramın tarihi, kökeni ve etimolojisi hakkında merak ettiklerinizi sizler için kaleme aldık. Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? gibi soruların yanıtları haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan bayramının tarihi nedir? Ramazan bayramı adı nereden geliyor? Ramazan bayramının kökeni nedir? Ramazan bayramı hakkında her şey!
RAMAZAN BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI ETİMOLOJİSİ NEDİR?

Ramazan Bayramı: Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

Şeker Bayramı: Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmişidir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

Ramazan Bayramı ve Şeker Bayramı adlandırmaları, Türkiye'de politik zemine kaymış bir tartışma konusudur. Ramazan Bayramı adını savunanlar, Şeker Bayramı adını, bayramın dini vurgusundan uzak olduğu gerekçesiyle tercih etmezleR. Şeker ifadesini savunanlar ise bu ismin dayatılarak değil tarihi adlardan evrilerek günümüze geldiğini, bayramın Ramazan ayında değil Şevval ayında başladığını söyleyerek, ramazan adını dindarlaşmaya yönelik bir dayatma olarak görür.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHÇESİ

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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