Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması
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Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması

05.03.2021 08:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:37
Rallici Can Çelebi'ye ikinci şiddet suçlaması

İstanbul Aile Mahkemesi'ne ve savcılığa sunulan dilekçedeki iddialara göre, Kübra Senemay Kılıçoğlu ile Can Çelebi arasında araçları seyir halindeyken tartışma çıktı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne ve savcılığa sunulan dilekçedeki iddialara göre, Kübra Senemay Kılıçoğlu ile Can Çelebi arasında araçları seyir halindeyken tartışma çıktı. Can Çelebi, aracını alkollüyken çok hızlı sürerek Kılıçoğlu'nu korkuttu. Çelebi'ye eşyalarını alıp evden gideceğini söyleyen Kübra Senemay Kılıçoğlu şiddete maruz kaldı.

BOYNUMU SIKTI

Kübra Senemay Kılıçoğlu ifadesinde, "Can Çelebi, eve girdiğim gibi boynumu çıplak elleriyle sıktırarak, 'Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden çıkaramazsın' diyerek tehdit etti ve beni itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. Sağ kulağıma vurdu. Yere düştüm. Beni bileklerimden tutarak eve sürükledi ve kapıyı üzerime kapattı. Kapıyı açmayı başardım. Bir süre sonra polis ekipleri geldi" dedi. Taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olunca savcılık soruşturma başlattı.

Kılıçoğlu, şikayetin ardından bir de Can Çelebi hakkında korunma talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, Çelebi'nin 1 ay süreyle Kılıçoğlu'na yaklaşmamasına karar verdi. 1 ayın dolmasının ardından Kılıçoğlu tedbir süresinin uzatılmasını talep etti. Ancak mahkeme bunu gerektirecek yeni bir vaka olmadığı için Kılıçoğlu'nun talebini reddetti. 

Can Çelebi, Ivana Sert ile 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış, çiftin ilişkisi 3 yıl sürmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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