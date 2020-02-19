Rakibi tarafından cinsel organını ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı

19.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:34

Fransa'nın amatör küme takımları Terville ve Soetrich arasında oynanan maç sonrası iki takım oyuncusu arasında kavga çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN OYUNCUNUN CİNSEL ORGANINI ISIRDI

Terville takımından bir oyuncu, kavga eden oyuncuları ayırmaya çalışırken beklenmedik bir tepki gördü. Soetrich takımının formasını giyen hırçın ve kızgın bir oyuncu, kavgayı ayırmak isteyen oyuncunun cinsel organını ısırdı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun cinsel organını 10 dikiş atıldı.

6 AY MEN CEZASI ALDI

Geçen kasım ayında gelen olaydan sonra disiplin kurulu kararını vermeden önce uzman bir ekipten yardım istedi. Uzman ekibin verdiği rapor doğrultusunda rakibin cinsel organını ısıran Soetric takımının oyuncusuna 5 yıl futboldan men cezası verilirken, rakibinin cinsel organını ısırdığı oyuncunun kavgada rolü olduğu gerekçesi ile altı ay men cezası verildi.

1-1 berabere biten maç sonrası ev sahibi takımı Terville sezonun ilk puanının alırken, disiplin kurulu ev sahibi olarak yeterli güvenliği almadığı ve yöneticilerinin maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeni ile kulübe para cezası verdi.