: Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

17.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:00

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin Kurucu Başkanı Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde gelen Rahşan Ecevit'in vefat haberinin ardından siyasilerden taziye mesajları gelmeye başladı.

"MÜCADELE DOLU YAŞAMIYLA, SONRAKİ KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAKTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Rahşan Ecevit'le ilgili taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'da yayınladığı taziye mesajında, "Rahşan Ecevit güçlü bir kadın ve iyi bir eşti. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: VEFAT HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ

Rahşan Ecevit'in vefat haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı. Mesajında "Vefat haberi hepimizi üzdü" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı, "Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim."

"EL ELE BÜYÜTTÜLER SEVGİYİ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. İnce taziye mesajında, "El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Rahşan Ecevit'in vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı, "Merhum başbakanımız Bülent Ecevit'in kıymetli eşi, mütevaziliği ile gönüllerimizde yer edinmiş Rahşan Ecevit'i bugün kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da, Rahşan Ecevit'in vefatının ardından taziye mesajı yayınlayan isimler arasında yerini aldı. Çavuşoğlu mesajında, "Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLERİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatının ardından yayınladığı taziye mesajında, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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