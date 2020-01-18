Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek
Tedavi gördüğü GATA'da hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. Cenaze töreni yarın Kocatepe Camii'nde gerçekleşecek.
Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti kurucusu Rahşan Ecevit dün akşam saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldığı canlı yayında Rahşan Ecevit'in son isteğinin eşinin yanına defnedilmek olduğunu belirtmişti. Bu talep değerlendirildi ve Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi uygun bulundu.
ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.