RAHMİ KOÇ MÜZESİNE MAGANDA KURŞUNU KAMERADA
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RAHMİ KOÇ MÜZESİNE MAGANDA KURŞUNU KAMERADA

BEYOĞLU'nda Rahmi Koç Müzesi'ne ateş açtıkları iddia edilen şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı.

10.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:07

BEYOĞLU'nda Rahmi Koç Müzesi'ne ateş açtıkları iddia edilen şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. Müzeye alkollü olduğu öğrenilen bir kişinin silahından çıkan kurşunun isabet ettiği belirtilirken, olayın saldırı niteliğinde olmadığı belirtildi.

Olay, Beyoğlu, Piri Paşa Mahallesi, Hasköy Caddesi üzerinde 25 Mayıs Pazartesi saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Koç Müzesi'nin bulunduğu caddeye gelen şüphelilerden biri etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Rahmi Koç Müzesi'ne isabet etti. Silah sesleri üzerine müzenin güvenlik personeli durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelinin olay yerine yakın bir iş yerinde saklandığını tespit eden ekipler harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda Mehmet Selman D., Fatih Barış D., Muhammet S., Murat Talha A., Batuhan T., Furkan B. ve Ufuk Ç.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin adreste yaptıkları aramalarda iş yerinde saklanmış 2 de tabanca bulundu.

SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ AN KAMERADA

Şüphelilerden birinin silahını çıkararak rastgele ateş açtığı anlar kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin silahını çıkarak ateş ettiği görülüyor.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler ifadeleri alınarak Haliç Polis Merkezi Amirliğine getirildi. 'Kasten yaralama', 'Ateşli silah kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suç kayıtları ortaya çıkan şüpheliler karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından 2'si ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

RAHMİ KOÇ MÜZESİNE MAGANDA KURŞUNU KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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