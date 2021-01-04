Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı

Düğününe günler kala geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, vefatıyla herkesi derinden etkiledi. Nişanlısının ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve uzun süre etkisinden kurtulamayan Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Trabzonlu ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 2018 yılında düğününe günler kala kız arkadaşlarıyla Dubai'ye bekarlığa veda partisi yapmaya gitmiş ancak dönüş yolunda uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise Başaran'ın ölümüyle büyük yıkım yaşamış uzun süre kendine gelememişti.

2 YIL SONRA YENİ BİR İLİŞKİ

Zorlu süreci Başaran ailesiyle geçiren ve nişanlısının erkek kardeşiyle sık sık zaman geçiren Murat Gezer, vefatının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeni bir ilişkiye başladı. Gezer, kalbini sosyetik güzel Nazlı Çarmıklı'ya kaptırdı.

KAZ DAĞLARI'NDA TATİL YAPTILAR

Çiçeği burnunda sevgililer, Pınar ile İlhan Sabancı'nın aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Kaz Dağları'ndaki Simurg Inn Hotel'de tatil yaptı. Çiftin, tatil sırasındaki çektirdiği hatıra fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı.

Gezer, nişanlısını kaybettikten sonra kendini sosyal yaşamdan soyutlamış ve çok sevdiğini nişanlısının anısını yaşatmak için büyük çaba sarf etmişti. Gezer, uzun bir aradan sonra Banu-Hakan Çarmıklı çiftinin kızı Nazlı'ya yeni bir aşka yelken açmış oldu.

DÜĞÜNÜNE 1 AY KALA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

1990 yılında dünyaya gelen Mina Başaran, 11 Mart 2018 Pazar günü içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen şirketlerine ait özel uçağın İran yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçakta bulunan diğer 10 kişi de kazada yaşamını yitirdi. İş adamı Murat Gezer ile nişanlı olan Mina Başaran, 14 Nisan'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: Snob Magazin