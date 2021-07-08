Raheem Sterling müslüman mı? Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında?
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Raheem Sterling müslüman mı? Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında?

Raheem Sterling müslüman mı? Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında?
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EURO 2020'de İngiltere kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Raheem Sterling hakkında Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Manchester City'li futbolcu Raheem Sterling'in dini de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Raheem Sterling müslüman mı?

Raheem Sterling müslüman mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk ismi Raheem olan yıldız futbolcu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında? İşte, Raheem Sterling'in dini, hayatı ve biyografisi!

RAHEEM STERLING KİMDİR?

Raheem Shaquille Sterling 8 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Jamaika asıllı İngiliz millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir. 2018 ve 2019 senelerinde Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp kariyeri

Queens Park Rangers

Sterling Liverpool'a transfer edilmeden önce yedi yıl boyunca Queens Park Rangers altyapısında yetişti.

Liverpool

Sterling 2010 yılının Şubat ayında Liverpool ile sözleşme imzaladı. 1 Ağustos 2010 tarihinde Borussia Mönchengladbach takımıyla oynanan dostluk maçında ilk karşılaşmasına çıktı. Liverpool genç takımındaki ilk golünü 2-2 biten Hibernian maçında attı.

Manchester City

14 Temmuz 2015 tarihinde, 49 Milyon Pound bonservis bedeliyle 62,50 milyon € karşılığında City'ye transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Sterling Jamaika doğumlu olduğu için Jamaika U-17 millî takımında oynayabiliyor olmasından dolayı annesi Nadine onun uluslararası düzeyde Jamaika için oynamasını istediğini belirtti.

Sterling 2011 yılında U-17 Dünya Kupası için İngiltere U-17 millî takımına seçildi. İngiltere'nin Arjantin'e karşı penaltılarda 4-2 kazandığı maçta 1 de gol attı.

RAHEEM STERLING MÜSLÜMAN MI?

Raheem ismi, Türkçe'de Rahim olarak okunmakta. Rahim kelimesi Kuranı Kerim'de de geçen bir kelime olduğu için futbolcu hakkında bazı soruların sorulmasına neden olmakta. Ancak Raheem Sterling müslüman değildir.

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