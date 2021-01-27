Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç ilişkisinde dikkat çeken ayrıntı
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Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç ilişkisinde dikkat çeken ayrıntı

27.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:51
Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç ilişkisinde dikkat çeken ayrıntı

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek'in genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıl sürekli setten fotoğraf paylaşan genç aşıkların bir süredir neden birlikte poz vermedikleri merak ediliyordu. Gerçek ortaya çıktı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Benim Adım Melek dizisinde Ömer (Mustafa Mert Koç) ve Defne (Rabia Soytürk) adında iki aşığı canlandıran iki oyuncunun gerçek hayatta da birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.

HAYRANLARI BU SORUNUN CEVABINI ARIYORDU

Geçtiğimiz yıl birbirleriyle çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk bir süredir fotoğraf paylaşmıyor.

İkilinin hayranları neden fotoğraf paylaşmadıklarını oldukça merak ediyordu.

Kaynak: Snob Magazin

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