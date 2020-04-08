Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
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Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi

Sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına Şeyma Subaşı da uydu. Subaşı, vücuduna bağladığı pembe yastığıyla poz verdi.

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:41
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi

Ölümcül salgından dolayı herkesin evine kapandığı şu günlerde sosyal medya akımına bir yenisi daha eklendi. Yastığın kemerle bele bağlandığı çılgın akım Quarantine Pillow Challenge'a Şeyma Subaşı da pembe yatığı ile katıldı.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI

Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle evine kaparak kendini karantinaya alırken, sosyal medyada ise çılgın akımlar başladı. Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar.

Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla poz verdi

YASTIKTAN KENDİSİNE ELBİSE YAPTI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da bu akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katıldı.Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi

Haberin Videosu:

Sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
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Haber Yorumları (2)
SAKİR: yahu allah rızası için bizim dünyamızdan olmayanları haber yapmayın
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
BİRİSİ: Şakir sen bu işlere kafa yorma.Bunlar derin mevzu.Sen koş 7 şekerli çay kap getir.
1 Yayından Kaldır
500
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