Putin ve Erdoğan'ın görüşmede tercih ettikleri kravatların rengi neyi ifade ediyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı

05.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:21

İdlib'de hain rejim saldırıları sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. CNN Türk'te görüşmeyi değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, liderlerin görüşmede tercih ettikleri kravat renklerini, jest ve mimiklerini yorumladı.

"ILIMLI BİR RÜZGAR VAR"

Görüşmeyi değerlendiren Kaya, "Şimdi biliyorsunuz öncelikle diplomaside; kılık kıyafet, gülüşler, bakışlar hatta liderler salona girdikleri anda birbirleriyle olan temasları bir bütündür. Ekranda gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin arasında ılımlı bir rüzgar var" dedi.

KRAVAT RENKLERİNİN ALTINDA YATAN MESAJ

Liderlerin kravat tercihini de değerlendiren Kaya, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı lacivert, açık lacivert bir kravat takarak diplomasiden yana olduğunu, diplomatik bir çözüm bulabileceğini gösteriyor. Sayın Putin birazcık daha koyu bir renk kravat tercih etmiş. Yani Putin bu aşamada biraz sıkıntılı. Ama sanki Türkiye'nin diplomasi tarafına doğru kayacak gibi duruyor. Zaten doğru olan da bu" diye konuştu.

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