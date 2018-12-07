Putin: Türk Akımı Yunanistan Üzerinden Avrupa'ya Bağlanabilir
– Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Avrupa'nın, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'ndan gelecek doğalgaza erişim sağlayabileceğini duyurdu.
– Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Avrupa'nın, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'ndan gelecek doğalgaza erişim sağlayabileceğini duyurdu.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Kremlin'de bir araya gelen Putin, "Yunanistan ile birlikte Avrupa'yı Türk Akımı'na bağlamaya hazırız" dedi.
Putin, Yunanistan ekonomisiin güçlenmesiyle ülkeye yapılacak Rus yatırımlarının da artacağını ifade etti.