Putin: Mh17 Komisyonuna Katılmadık, Kararı Kabul Etmiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört yıl önce düşürülen Malezya Havayolları uçağınına ilişkin Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin raporunu eleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört yıl önce düşürülen Malezya Havayolları uçağınına ilişkin Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin raporunu eleştirdi.
Author: euronews-tr
Tags: Vladimir Putin Malezya Hollanda Ukrayna İç Savaş Yargılama Posted: 25 mei 2018
Kaynak: Euronews.com