Putin: Macaristan Türk Akımı'yla enerji güvenliğini sağlayabilecek

30.10.2019 23:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından doğal gaz alabileceğini ve bunun Macaristan'ın çıkarına olacağını söyledi.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle